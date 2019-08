To millioner kroner for hvert show: Lokal scene sætter drage ind mod de store operahuse

Den Ny Opera i Esbjerg er i fuld gang med at opsætte Wagner-operaen Rhinguldet. Den skal opføres tre gange til en samlet pris på seks mio. kr.

- Det er en kraftpræstation, og vi er stolte af den.

Ordene kommer fra næstformand i Johan Hoffmann Fonden, Henry Heiberg.

Opera er en dyr idræt. Og Wagner er nok den dyreste af de dyre idrætter. Lars Ole Mathiasen, operachef, Den Ny Opera, Esbjerg.

Fonden har givet 250.000 kroner til forestillingen. Sammen med andre fonde har Den Ny Opera fået 1,8 millioner kroner til at opsætte Rhinguldet. Richard Wagners 2. del af hans store fire-delte værk Nibelungens Ring.

Uden fonde - ingen opera

- Uden den støtte har det slet ikke kunnet lade sig gøre, at lave det her. For den i øvrigt udmærkede offentlige støtte, som vi får, rækker slet ikke til det, siger operachef og dirigent Lars Ole Mathiasen.

Lars Ole Mathiasen: - Wagners operaer er ikke som andre operaer. Her er der meget mere fokus på den dramatiske handling og musikken er nærmest filmisk. Foto: Finn Grahndin

Her kan vi hjælpe med at løfte vores by op til noget sublimt ved at vise noget helt andet, end det der sædvanligvis præsenteres i provinsen. Henry Heiberg, næstformand i Johan Hoffmann Fonden, Esbjerg

De fire lokale fonde Claus Sørensens Fond, Esbjerg Fonden, Spar Nord Esbjerg og altså Johan Hoffmann Fonden har sammen med mindre lokale fonde som Esbjerg Ugeavis' Fond bidraget med over en miollion kroner.

Lokal støtte vækker interesse

- Den lokale støtte har betydet, at større nationale fonde også har haft lyst til at bidrage (med omkring 700.000 kroner, red.), siger Lars Ole Mathiasen.

Han er dybt betaget af Wagners store værk, der kræver en hel del. Mildt sagt. Ikke bare hvad angår det kunstneriske men altså også, hvad angår den virkelige verdens rhinguld: Penge.

Jesper Brun-Jensen, bas, har rollen som jætten Fafner. Foto: Finn Grahndin

Opera en dyr idræt

- Opera er en dyr idræt. Og Wagner er nok den dyreste af de dyre idrætter, siger operachefen.

Netop den enorme indsats fra et forholdsvis lille team af medarbejdere har imponeret beslutningstagerne i fondene.

Sublimt

- Her kan vi hjælpe med at løfte vores by op til noget sublimt ved at vise noget helt andet, end det der sædvanligvis præsenteres i provinsen. Allerede første gang med operaen Valkyrien fik Den Ny Opera stor ros både her i Danmark og af internationale Wagner-kendere, og det er jeg sikker på også sker denne gang, siger næstformand i Johan Hoffmann Fonden, Henry Heiberg.

Henry Heiberg, Johan Hoffmann Fonden: - Det er en kraftpræstation på linje med, at Esbjergs fodboldklub fik bronze og slog Brøndby fire gange. Foto: Finn Grahndin

90 musikere i graven

Alene antallet af musikere kan imponere. I den omdannede musikergrav skal der sidde 90 musikere. Hele Sønderjyllands Symfoniorkester samt 30 ekstra indkøbte musikere. Noget der vejer godt for publikums oplevelse, men også vejer godt til økonomisk.

Forstillingen spilles tre gange: 25., 28. og 31. august.

Sangerne er begyndt at øve på scenen. De skal være klar til premiere den 25. august. Foto: Finn Grahndin