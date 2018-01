Lokalt supermarked afviser at ansætte 13-årige

Børn på 13 år kan fra årsskiftet ekspedere på restauranter og i større forretninger. I Kvickly Vejen er både ungarbejdere og ledelse skeptiske.

- Jeg synes, det er lidt for tidligt. Mange forskellige mennesker handler her. Vi står tit selv – og ikke alle er lige rare.

Sådan siger 16-årige Rebekka Kruse til TV SYD. Hun har gennem det seneste år været ungarbejder hos Kvickly i Vejen.

1. januar 2018 trådte en ændring i "Bekendtgørelsen om unges arbejde" i kraft. Nu må unge ned til 13 år godt udføre lettere ekspeditioner på restauranter og i større forretninger. Regeringen vil på den måde gøre det mere spændende for helt unge at påtage sig et arbejde.

Det er vigtigt, at det virker troværdigt for kunderne. Helt unge mennesker vil for mange ikke virke troværdige. Peter Orbesen, souschef, Kvickly Vejen

Men hos Kvickly i Vejen, hvor der i forvejen er ansat omkring 45 ungarbejdere, er de skeptiske.

- Det er en meget ung alder at begynde i. Det er det første job for mange af vores unge mennesker – og det skal være en god oplevelse. Når man er 13 år, så mangler man meget livserfaring. Så efter min mening er det lige til den gode side, siger souschef Peter Orbesen.

Læs også Nu må børn arbejde mere

Han forklarer, at det også gælder om kundernes oplevelse. Derfor er alle butikkens ungarbejdere minimum 16 år og har afsluttet folkeskolen.

- De er lidt ældre og ser ældre ud. Det er vigtigt, at det virker troværdigt for kunderne. Helt unge mennesker vil for mange ikke virke troværdige, forklarer souschefen.

Jeg synes, det er lidt for tidligt. Mange forskellige mennesker handler her. Vi står tit selv – og ikke alle er lige rare. Rebekka Kruse, 16-årig ungarbejder, Kvickly Vejen

Endelig mener han, at det er svært at finde job til 13-årige. Blandt andet fordi reglerne i "Bekendtgørelsen om unges arbejde" er sådan, at unge mellem 13 og 15 år kun må arbejde to timer på skoledage (§33) og ikke mellem klokken 20.00 og 6.00 (§37).

- Der er både noget med at starte og lukke ned. Derfor bliver to timer meget kort, slutter Peter Orbesen.

Så selvom det kan være fristende at ansætte helt unge på 13 år til en lavere løn, så foretrækker Kvickly i Vejen fortsat, at de unge er lidt ældre, før de begynder.