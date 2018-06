Lokal virksomhed har ikke haft en arbejdsulykke i 3001 dage

I over to millioner arbejdstimer har der ikke været en ulykke, som førte til sygefravær på virksomheden Isover i Vamdrup.

3001 dage. Over otte år. Så længe er der gået, uden at virksomheden Isover i Vamdrup har haft en arbejdsulykke, der har givet sygefravær.

Denne milepæl blev i dag fejret på fabrikken, der producerer glasuld til isolering og har cirka 200 medarbejdere.

Hver gang vi har en arbejdsopgave, overvejer vi, hvilke risici der kan være. Isovers sikkerhedschef Hans Orehøj.

- Der er arbejdet med alle medarbejderes attitude, så vi tænker meget over sikkerhed i hverdagen. Hver gang vi har en arbejdsopgave, overvejer vi, hvilke risici der kan være, inden vi går i gang. Det er fundamentet for, at der ikke sker ulykker, siger Isovers sikkerhedschef Hans Orehøj.

Sikkerhed frem for alt

Fabrikken er en del af Saint-Gobain koncernen, der allerede i 1995 lagde en ambitiøs plan for at undgå ulykker hos Isover. Medarbejderne mærker det store fokus på at undgå ulykker, fortæller Carsten Kjær, som er smed og arbejdsmiljørepræsentant hos Isover.

Her kommer sikkerheden først. Carsten Kjær, arbejdsmiljørepræsentant hos Isover.

- Jeg har været på andre arbejdspladser, hvor der var et stort tidspres, der kan føre til ulykker. Sådan er det ikke på Isover, her kommer sikkerheden først. Her ved man, at arbejdsgiveren også gerne vil have, at man ikke kommer til skade, siger Carsten Kjær.