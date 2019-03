Lokal You Tube-stjerne har hovedrolle i ny serie på TV SYD

Ny serie på vej med Julie Zangenberg og lokal on line-stjerne i hovedrollerne.

Når TV SYD senere på året har premiere på en ny ungdomsserie, så er det med en sønderjysk stjerne fra You Tube i en af hovedrollerne. Morten Münster fra Vojens har ikke mindre end 320.000 følgere på You Tube. Det gør ham til en af Danmarks største stjerne på kanalen.

Morten Münster er en af de centrale figurer i den nye serie, GG Horsens, som sendes på TV SYD til september og derefter på You Tube.

En pige i esporten

GG Horsens er en komedieserie om en pige i esport-universet med Julie Zangenberg i hovedrollen. Også andre stjerner fra You Tube med følgere i hundredetusindvis er med, bl.a. Albert Dyrlund og Casper Harding.

Serien instrueres af Morten Urup, som tidligere har stået bag serien Hedensted High fra 2015. Se instruktøren dele ud af sin begejstring over den nye serie i klippet øverst i artiklen.

Julie Zangenberg har hovedrollen i den nye serie.