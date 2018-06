Lokale borgere har fået nok af turisterne

Vestkysten tiltrækker masser af turister, og der satses på mange flere

Varde Kommune er den største turistmagnet i Syd- og Sønderjylland. Sidste år var der 4,3 millioner overnatninger i kommunen, og mange flere er på vej. Men nogle af de lokale borgere er ved at være trætte af de talrige gæster.

Det går ud over os lokale borgere Marianne Nygaard Holm, bestyrelsesmedlem i Blåvands borgerforening

- Det er ved at være nok. Vi kan ikke klare mere herude, når der ikke bliver gjort noget ved infrastrukturen. Mange turister parkerer, hvor der er standsning og parkering forbudt. Det går ud over os lokale borgere, som også kører på vejene og gerne vil bruge cykelstierne til at cykle på, siger Marianne Nygaard Holm, som er medlem af bestyrelsen i Blåvand-Ho Borgerforening.

Borgmester vil have mere

I fredags præsenterede de 11 kystkommuner og de tre regioner langs vestkysten en fælles plan. Målet er at runde i alt 23 millioner overnatninger ved vestkysten i 2025.

Det svarer til en årlig vækst på 3,3 procent, og Vardes borgmester Erik Buhl (V) arbejder målrettet på at tiltrække flere turister til kommunen.

Kan vi få endnu flere til at få øjnene op for feriemulighederne på Vestkysten, vil det øge den samlede omsætning op langs hele det vestlige Jylland Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune

- Vestkysten er et af Danmarks mest populære turistområder, og den nye plan skal sikre, at vi sammen bliver endnu bedre til at udnytte områdets store styrker. Kan vi få endnu flere til at få øjnene op for feriemulighederne på Vestkysten, vil det øge den samlede omsætning op langs hele det vestlige Jylland, siger Erik Buhl i en pressemeddelelse.

Ud af byen

Men området har nået smertegrænsen, mener Marianne Nygaard Holm.

- Blåvand kan ikke klare mere turisme, der kan ikke være flere mennesker herude. Når her er proppet med turister, for eksempel i pinsen og i sommerferien, så kan man ikke komme frem og tilbage i byen. Så når der højsæson, kører jeg ud ad byen, når jeg skal handle ind, siger hun.

