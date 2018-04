Lokale fødevarer: Ti lande skal lære af marsklandet

Lokalt fødevarenetværk deltager i et EU-projekt, der skal hjælpe små fødevareproducenter med at få deres varer på menuen på de lokale restauranter.

Fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser har siden 2011 arbejdet for at få lokalt producerede fødevarer fra Vadehavet og Vesterhavet på menuen på områdets restauranter. Det har de gjort så godt, at de nu er udtaget til et stort EU-projekt, der skal forbedre distributionen af lokale fødevarer i 10 østersølande.

Formålet med projektet er at give lokale fødevareproducenter bedre mulighed for at afsætte deres varer til restauranter og specialbutikker. Sydvestjyske Smagsoplevelser deltager både for at bidrage med deres erfaringer på området og for at gøre nytte af de andre landes erfaringer.

Henter selv produkter

- Det kan lyde simpelt at flytte varer fra et sted til et andet, men de lokale fødevarer ligger prismæssigt ofte i den høje ende, og derfor er det nødvendigt at finde så enkle og kosteffektive løsninger som muligt. Mange mindre producenter kører nu selv ud med deres produkter til kunderne, eller restauranterne henter selv produkter ved producenterne, og det er tidskrævende, skriver projektkoordinator i Sydvestjyske Smagsoplevelser Knud Hjortlund Hansen i en pressemeddelelse.

Sydvestjyske Smagsoplevelser omfatter godt 60 fødevareproducenter og 60 restauranter. En af restauranterne er Hjerting Badehotel. Her ser køkkenchef Søren Pilegaard frem til at deltage i projektet.

- I en forretning som vores kan det være svært at håndtere de mange små bestillinger samt logistikken og planlægningen af at få de lokale råvarer frem. Jeg er spændt på, hvordan vi med projektet får det kørt i stilling, så de små producenter i endnu højere grad mærker, at deres fødevarer er meget efterspurgte, og vi får lettere ved at skaffe dem, siger Søren Pilegaard i en pressemeddelelse.

