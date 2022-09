Jagten går ind - men har du styr på de lokale forskelle i jagttider?

Rapport viser ulovlig afskydning

En rapport udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i 2020 viser, at der for to år siden blev skudt et betydeligt antal krondyr på tidspunkter, hvor det ikke var lovligt.



Rapporten bygger på svar fra mere end 5000 jægere, som deltog i en spørgeundersøgelse.



- Det er umuligt at undgå, at den slags situationer vil opstå, men jeg oplever, at jægere generelt har en høj selvjustits, og vi er generelt gode til at melde fejlnedlagt vildt. Det tyder undersøgelsen jo også på, siger Torben Schulz Jensen, der er formand for Danmarks Jægerforbunds hjortevildtudvalg.