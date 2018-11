Lokale kokke går efter VM-guld

Syv kokke fra Syd- og Sønderjylland er med, når kokke- og cateringlandsholdene skal dyste ved VM i Luxembourg de kommende dage.

Syd- og Sønderjylland er særdeles godt repræsenteret, når 32 danske kokke de kommende dage skal dyste mod kokke- og cateringlandshold fra i alt 75 lande ved VM i Luxembourg. Af de 32 kokke er næsten en fjerdedel kokke på restauranter i Syd- og Sønderjylland i det daglige.

- Det er enormt flot, at Syd- og Sønderjylland er så godt repræsenteret. Det siger noget om, at området er vågnet op de senere år, og har fået restauranter af en kvalitet, der tiltrækker de bedste kokke, siger Christian Kjeldsen, som er kommunikationschef for Kokkelandsholdet til TV SYD.

Christian Kjeldsen mener, det har gjort en forskel for Syd- og Sønderjylland, at landsdelen nu har tre restauranter med Michelin-stjerner, nemlig Henne Kirkeby Kro, Ti Trin Ned i Fredericia og MeMu i Vejle.

Høje forventninger

To landshold, nemlig cateringlandsholdet og seniorlandsholdet skal i konkurrence søndag. På cateringlandsholdet repræsenteres landsdelen af Dennis Nielsen, Vola A/S i Horsens. Han er holdkaptajn på cateringlandsholdet.

Senior-kokkelandsholdet, som også skal i konkurrence søndag, har hele fire syd- og sønderjyske kokke på holdet. Det er Jakob Kofoed, Hotel Vejlefjord i Vejle, Gabriel Alhgren, Vanilla Chocolatier & Konditori i Vejle, Frederik Pedersen, Hotel Danica i Horsens og Benjamin Pedersen, Hotel Vejlefjord Kur & Spa, der er med til at repræsentere Danmark.

Juniorlandsholdet har Michael Nørtoft fra Ti Trin Ned i Fredericia og Mounir Carstensen, LE Gourmet i LEGO House i Billund på holdet. De to kokke skal først i konkurrence mandag.

Og forventningerne er store. Ved kokke-OL i 2016 vandt både senior- og juniorlandsholdet – som havde tre lokale kokke på holdet – guld, mens cateringlandsholdet fik bronze.

Allerede søndag afgøres kampen om VM-guld for cateringlandsholdet, men seniorkokkelandsholdet må vente på afgørelsen til torsdag, som er verdensmesterskabernes sidste dag.