Lokale restauranter beholder Michelin-stjerner

Memu i Vejle og Ti Trin Ned i Fredericia beholder begge deres ene Michelinstjerne. Henne Kirkeby Kro beholder også deres to stjerner.

Det er dejligt det lykkedes - det betyder, at vi får kræfter og overskud til fortsat at udvikle os. Mette Gassner, restauratør, Ti Trin Ned, Fredericia

Glæden var stor hos Mette Gassner fra restaurant Ti Trin Ned i Fredericia, da hun direkte på TV SYD kunne fortælle, at det var lykkedes at beholde stjernen i Fredericia, selvom restaranten har været gennem en flytning til nye lokaler.

- Det er dejligt, at det lykkedes. Det betyder, at vi får kræfter og overskud til fortsat at udvikle os, sagde Mette Gassner.

To stjerner til Henne Kirkeby Kro

Henne Kirkeby Kro beholder deres to stjerner. Kroen nær Varde fik også en helt ny pris oven i de to stjerner - nemlig, ”Michelin Nordic Guide Welcome & Service”, for den specielle imødekommenhed og entusiasme, som gæsterne oplever på Henne Kirkeby Kro.

Det lykkedes ikke andre lokale restauranter at komme med i det fine Michelin-selskab i denne omgang. Restaurant Tree Top på Hotel Munkebjerg ved Vejle har været nævnt som en bobler - men det blev ved forhåbningerne.

I alt 28 restauranter i Danmark inklusive Færøerne får tilsammen 35 michelinstjerner i guiden. Det er en fremgang på to spisesteder og fire stjerner i forhold til den seneste udgave.

Ny er restaurant Alouette på Islands Brygge i København med en enkelt stjerne.

AOC og Kadeau i København bevarer ligesom Henne Kirkeby Kro deres to stjerner. Geranium i København bevarer sine tre stjerner, der ifølge guidens definition er en rejse værd.

Alle de danske restauranter, der havde en stjerne i forvejen, har formået at holde niveauet og bevare deres stjernestatus.

