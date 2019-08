Lokale rugbyspillere kæmper for medaljer til Danmark

Fra i dag og resten af ugen vil der være EM i kørestolsrugby i Vejle. Danmark går efter en finaleplads.

Når EM i kørestolsrugby bliver skudt i gang i Vejle i dag, er det med to nye, lokale debutanter på det danske landshold.

Kaare Momme Nielsen, 27 år. Kom i klemme under et bådstativ, og fik en rygmarvsskade, da familien var ved at vedligeholde deres sejlbåd. Foto: Niels Christoffersen

Kaare Momme Nielsen fra Fredericia og Jakob Mortensen fra Vejen blev en del af det danske landshold for kørestolsrugby ved årsskiftet, og i dag klokken 16 har Danmark sin første kamp ved EM, som er mod Polen.

- Det bliver en kæmpe oplevelse at skulle spille EM i Vejle. Jeg har fortalt familie, venner og bekendte, at nu skal de komme og se den her fede sport live, og hvor hårdt vi faktisk rammer hinanden, fortæller Kaare Momme Nielsen.

EM i kørestolsrugby bliver skudt i gang i dag, og varer indtil på søndag. Ved dette EM vil første og andenpladsen give direkte kvalifikation til de Paralympiske Lege i Tokyo i 2020.

Hvad er kørestolsrugby? Sporten stammer fra 1970 og er en holdsport med to hold a fire spillere i kørestole. Sporten er en blanding af rugby, basketball og håndbold, hvor det handler om at få bolden over modstanderens mållinje. Spillet er lavet til atleter, der har nedsat funktionsevne i ben eller arme, og det er derfor et krav, at spillerne har nedsat funktion i mindst tre ud af fire af deres arme eller ben. Danmark ligger nummer otte på verdensranglisten og vandt bronze ved europamesterskabet i 2015 og blev nummer fire i 2017.

Jakob Mortensen, 22 år. Har et medfødt handicap med arm og bendefekter. Foto: Simona Supino

Læs også To store stævner skal markere Vejles status som para-sportens hovedstad

- Det er virkelig en publikumsvenlig sport, og når vi taler handicapidræt, er det svært at finde en med mere action. Det går fra den ene ende til den anden, der scores masser af point, og der er fysisk smæk på, siger Jakob Mortensen.

Prinsesse Benedikte, som er protektor for Parasport Danmark, deltager ved åbningsceremonien af Europamesterskabet i DGI Huset i Vejle.