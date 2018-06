Lokalformand for praktisenrende læger er begejstret for regeringens udspil

Et nyt sundhedsudspil skal sikre flere alment praktiserende læger. Fantastisk, mener Jørgen Skadborg, der er formand for praktiserende læger i Region Syddanmark.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterede mandag et nyt sundhedsudspil, som blandt andet skal sikre flere praktiserende læger i Danmark

Regeringen vil blandt andet hæve andelen af praktiserende læger, der har åben for tilgang fra de nuværende 30 procent til 70 procent i 2030. Noget, som glæder Jørgen Skadborg, formand for de praktiserende læger (PLO) i Region Syddanmark.

Udspillet vil give flere praktiserende læger, men der skal endnu flere til for at dække lægemanglen, mener Jørgen Skadborg, formand for PLO, Region Syddanmark Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

- Nu kommer der et udspil, der faktisk tyder på, at man vil investere i branchen, siger Jørgen Skadborg til TV SYD.

Udspillet går blandt andet på at give økonomisk støtte til modernisering af eksisterende praksisser og opførelse af nye sundhedshuse, hvor flere læger arbejder under samme tag.

Ministerens udspil betyder også, at der skal uddannes langt flere praktiserende læger, men selvom forslaget er en klar forbedring af eksisterende forhold, er det ikke nok til at dække lægemanglen de næste ti år, mener Jørgen Skadborg.

- Uanset hvad man gør, om man så fordobler antallet af uddannelsesstillinger inden, for min branche, så vil man have alvorlig lægemangel de næste ti år. Så når man øger kapaciteten med 20 procent, så kommer man ikke til at løse det, men det går i den rigtige retning, siger Jørgen Skadborg, som håber, der vil være politisk opbakning til forslaget i Folketinget.

- Hvis de sætter handling bag udspillet, så vil det helt klart hjælpe på lægemanglen i Danmark, mener Jørgen Skadborg.

