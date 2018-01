Lose opgiver nødigt de frivillige vagtlæger

Frivillige vagtlæger er et middel til at fastholde og tiltrække nye praktiserende læger, siger regionrådsformanden.

Region Syddanmark har som den eneste af regionerne i Danmark et vagtlægesystem, som er baseret på frivillighed. Mens de praktiserende læger i de øvrige regioner er tvunget til at køre som vagtlæge, så er det frivilligt i Region Syddanmark, og det er både regionsrådsformand Stephanie Lose (V), og vagtlægechef Ole Holm Thomsen meget glade for.

TV SYD erfarer fra centralt placerede kilder, at vurderingen på Christiansborg og omegn har været, at det umiddelbart ville ligge lige til højrebenet at bede Region Syddanmark om at organisere sig som de andre regioner, men foreløbig har Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret til dialogmøde med lægerne og regionerne den 11. januar.

- Det er noget rigtigt skidt, hvis vi skal til at tvinge de praktiserende læger til også at køre som vagtlæge. Så forudser jeg, at nogle i stedet vil benytte anledningen til at lukke deres praksis, altså helt at stoppe som praktiserende læge og i stedet gå på pension. Tvang vil forværre den mangelsituation, som Region Syddanmark allerede står i med hensyn til at skaffe praktiserende læger, siger vagtlægechef Ole Holm Thomsen til TV SYD.

Stephanie Lose er enig. Hun anser princippet om frivillighed som et centralt middel til at fastholde og rekruttere nye praktiserende læger til regionen. Hør hvorfor i klippet med hende øverst i artiklen.

Stephanie Lose (V). Foto: TV SYD

Baggrund: