Louis på stor fotoopgave på Bornholm: Det er meget arbejde

Fotoelever fra produktionsskolen Datariet i Vejle skal tage billeder af alle 300 stande på årets folkemøde på Bornholm.

Et spejlreflekskamera fra Canon er det vigtigste redskab for Louis Christiansen fra Vejle i de næste fire dage.

Sammen med syv klassekammerater skal han løse en omfattende opgave på Folkemødet på Bornholm, der åbner torsdag.

De skal fotografere 300 telte, der dagen igennem er blevet indrettet af foreninger, interesseorganisationer, politiske partier, medier og spisesteder.

- Det er ret meget arbejde, og det skal nok blive problematisk, forudser Louis, der dog tager fotoopgaven stille og roligt og glæder sig til at komme i sving.

Et par af eleverne fra Datariet får gode råd af deres fotolærer. I de næste dage skal de sammen løse flere store fotoopgaver.

Billederne skal dokumentere pladsen

Det er foreningen bag Folkemødet, der har hyret skolen til at tage billeder af samtlige telte.

Billederne skal bruges til at dokumentere, hvordan pladsen er indrettet. Så kan billederne findes frem, når næste års politiske festival skal planlægges, og pladsen måske skal indrettes på en anden måde.

Og den opgave er helt perfekt for skolen, mener skolens forstander.

- Det er vigtigt for eleverne, at det de laver ikke er en øvelse, men er en rigtig opgave. Der er rigtige kunder, og det er med til at motivere eleverne, siger Jens Ole Jørgensen til TV SYD.

Foto-elever foreviger Folkemødet

Udover fotodokumentation af teltene er eleverne også med til at tage billeder ved åbningen af Folkemødet, til udvalgte events og i Produktionsskolernes eget telt, hvor skoler fra hele landet er med.