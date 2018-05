Louise hyldede sin afdøde mor: Jelling var hendes livseliksir

Louise Rolfsteds mor var trofast gæst på Jelling Musikfestival. Moderen døde af kræft i december, men Louise tog på festival i sin mors ånd.

Hver dag skal være en fest, og det var Jelling et billede på for hende. Louise Rolfsted

Jelling Festival 2018 synger på sidste vers. For Louise Rolfsted handler festivalen dog ikke kun om musik.

Den 1. december 2017 blev billetsalget til Jelling Musikfestival åbnet. Samme dag købte Louises mor, Lillian Rolfsted fra Lindved ved Vejle, en billet. Det var en tradition, og hun holdt rigtig meget af festivalen.

Det skete på trods af, at Lillian var hårdt ramt af cancer og havde lammelser i benene. Hun nåede desværre aldrig at blive en del af den store fest anno 2018, da hun døde af brystkræft den 27. december.

Men billetten gik ikke til spilde.

Lillians datter, Louise, valgte nemlig at tage af sted på festivalen for at hylde sin mor og møde mange af de mennesker, der betød rigtig meget for moderen, og som hun plejede at være nyde sin festival med.

- Jelling var hendes livseliksir. Det var her, hun fik lov at give den gas, møde alle sine venner og have en fest. Fest, som er det vigtigste i livet. Hver dag skal være en fest, og det var Jelling et billede på for hende, sagde Louise Rolfsted, da TV SYD mødte hende under festivalen.

Her i videoen kan du høre Louise Rolsted fortælle om et par helt særlige tatoveringer, som hendes mor er en del af.