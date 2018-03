Louise røg i isolation og samlede inspiration

Skolernes Krimimesse er skudt i gang.

Da døren til Fængslet i Horsens tirsdag formiddag smækkede i for en gruppe 7. klasser fra Lundskolen i Horsens, var det slut med teenagelivet for en stund – og i stedet blev deres tilværelse et par timer skiftet ud med et liv som kriminel.

Oplevelsen er en del af Skolernes Krimimesse, og tanken bag, er, at eleverne skal kunne identificere sig med de indsatte og derefter udtrykke sig på skrift eller i kunst.

- Jeg er her, fordi jeg skal skrive en kriminovelle, og så er det en god ide at prøve at være i et fængsel, fortalte Louise Melgaard på14 år fra Lundskolen.

Eleverne fik flere historier om fængselslivet og fik lov til at se, hvordan de indsatte for et par hundrede år siden, selv udtrykte sig med papir og blyant – for det var det eneste, de havde til rådighed.

- Det er lidt vildt at tænke på, at det var sådan, man behandlede mennesker for forholdsvist kort tid siden, sagde Louise Melgaard efter rundturen.

Det er 7. gang, at Skolernes Krimimesse besøger Fængslet og fra, at det kun var enkelte skoler, der deltog for få år tilbage, er det i dag alle skoler i Horsens, der får en tur bag tremmerne.

I alt vil 900 elever lægge vejen forbi fængslet den kommende tid.

For Louise Melgaard og de andre elever i 7. klasse fra Lundskolen sluttede turen med et kvarter i isolation. Her fik hun inspiration til den kriminovelle, hun har planer om at skrive, når hun kommer hjem.

- Man kan godt få lidt ondt i maven, når man tænker på, hvordan de behandlede mennesker i gamle dage, siger hun.