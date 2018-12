Lucia-optog - nu med drenge-rap

Torsdag er Luciadag, hvor der i mange institutioner og på skoler er arrangeret Lucia-optog.

De fleste forbinder Lucia-optog med piger med lys på hovedet og i hænderne, der går rundt i mørke, mens deres stolte forældre andægtigt ser til.

Vi har mange drenge i år, så derfor fandt vi på det med julerap for at få alle med. Dorthe Lund, børnehaveklasseleder, Bolderslev Skole

Lucia-traditionen apellerer ikke så stærkt til drenge - og det har man i år taget konsekvensen af på Bolderslev Skole ved Aabenraa, hvor det traditionelle optog sluttede med en særlig julerap udført af en flok drenge på podiet.

- Vi har mange drenge i år, så derfor fandt vi på det med julerap for at få alle med - og det har alle været glade for. Både piger og drenge fik på den måde en god oplevelse, siger børnehaveklasseleder Dorthe Lund, Bolderslev Skole.