Lufthavnschef siger farvel med ny rekordmåned

Med 319.803 passagerer blev maj endnu en rekordmåned for Billund Lufthavn. Dermed kunne Kjeld Zacho Jørgensen overlade styrepinden til lufthavnens nye direktør med 30 måneders uafbrudt fremgang.

Den nye rekord viser en vækst på 4,4 procent flere passagerer. Det skyldes bl.a. åbningen af Ryanairs og Primera Airs nye ruter til Athen, men også de tusinder af ishockey fans, der er rejst fra hele verden via Billund til Herning for at støtte deres hold i VM slutrunden, har fyldt godt i lufthavnen.

Med månedsskiftet er der skiftedag i lufthavnens ledelse, hvor Kjeld Zacho Jørgensen efter 8 år overlader styrepinden til Jan Hessellund fra Horsens. Og det gør han efter 30 måneder med uafbrudt fremgang.

Jan Hessellund, ny adm. direktør i Billund Lufthavn. Foto: John Melin, TV SYD

Det er udenrigsruterne og chartertrafikken, der står for fremgangen. Antallet af charterpassagerer, der benyttede lufthavnen, er steget med 2,3 procent til 77.259 passagerer. Antallet af udenrigsrutepassagerer steg til 231.180 passagerer, hvilket er en vækst på 5,8 procent.

I den kommende måned kan den nytiltrådte direktør se frem til at åbne flere nye ruter. Den 15. juni åbner Wings of Lebanon en ny sæsonrute til Beirut, mens det norske flyselskab Widerøe den 25. juni starter deres rute til Bergen med tre ugentlige afgange.

Den afgåede direktør Kjeld Zacho Jørgensen giver lufthavnens ansatte æren for, at Billund Lufthavn sætter den ene rekord efter en anden. Han kan nu se frem til et nyt livsafsnit med selvstændig konsulentvirksomhed, som han driver fra Bergen, hvor han har boet de seneste år sammen med sin norske hustru.

