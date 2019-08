Tønder Festival: Lukas Graham gør reklame for festival og sønderjyske sol-æg

Den danske verdensstjerne Lukas Graham serverer sønderjyske specialiteter i Go’ Aften Danmark.

I går onsdag ringede mobilen hos lederen af Tønder Festival, Maria Theessink. Det var sangeren Lukas Forchhammer, forsanger i bandet Lukas Graham, der spurgte, om festivalen ville sørge for, at der blev sendt nogle sol-æg til Go’ Aften Danmark torsdag.

- Jeg sad med damp ud ad ørene i travlhed, men ringede til vores folk i festival-restauranten Rungholt for at høre, hvad vi kunne gøre, fortæller Maria Theessink til TV SYD.

En halv time senere blev hun ringet op af chekkokken fra restaurant Kong Hans i København, Mads Lundgaard, der sagde:

- Vi har godt nok virkeligt travlt, men jeg laver sgu lige nogle solæg og bager også lige en brødtort. Og sender det hele i studiet.

Maria Theessink takkede og spurgte, hvad det skulle koste. Han skulle ikke have noget for det, det var til det sønderjyske broderskab, som han sagde.

Lukas Graham hjælper festivalen

Baggrunden for Lukas Forchhammers forespørgsel var, at Go’ Aften Danmark for fjorten dage siden havde henvendt sig til Maria Theessink for at høre, om hun kunne lokke den ellers meget private Lukas Forchhammer til at deltage i programmet, selvom han normalt aldrig stiller op til noget som helst.

- Jeg skrev straks til ham, om han ville gøre det for festivalen, og det ville han gerne, siger Maria Theessink.

Lukas Graham har deltaget i Tønder Festival hele sit liv i kraft af, at han far i sin tid var involveret i festivalen. Samtidig har Lukas Graham selv optrådt på festivalen flere gange, dog ikke i år.

Sol-æg SÅDAN GØR DU Kog æggene i 20 minutter – ja, den er god nok!

Skyl æggene i koldt vand.

Lad æggene køle lidt af, knus skallen let og læg dem i dine sylteglas.

Kog vandet op med salt og løgskaller, som giver en god farve.

Lad saltlagen køle af og hæld den over æggene – sørg for, at lagen dækker æggene.

Æggene skal stå i minimum 2-3 dage, før de kan serveres. De kan holde sig i 2-3 uger.

TILBEHØR Smid sylteglassene på bordet sammen med øl og snaps!

Hver mand piller selv sit æg, flækker det og fjerner forsigtigt blommen.

I hullet kommer man lige så meget sennep, tabasco og eddike i, som man lyster. Peber kan også accepteres.

Læg blommen omvendt på det fyldte hul og spis det halve æg i én mundfuld. (Kilde: Gastromand.dk) Se mere

Sol-vagtel-æg

Kokken Mark Lundgaard fra Kong Hans afslører over for TV SYD, at de sønderjyske sol-æg i Go’ Aften Danmark ikke er hønseæg.

- Sol-æg skal jo normalt have 2-3 dage minimum, gerne mere. Derfor har jeg lavet dem med vagtelæg, fortæller Mark Lundgaard, der selv er sønderjyde fra Egernsund og kender det sønderjyske specialitet fra sin opvækst.

- Jeg var tvunget til at lave en fancy udgave, som der ikke lige så meget gods i. Men jeg tror ikke, det blir dårligere af den grund. Tværtimod, siger han til TV SYD.

Ud over sol-æggene har han også lavet en brødtort til programmet.

- Det er min favorit fra egnskøkkenet og repræsenterer det bedst, hvis man ikke skal igennem hele kagebordet, fortæller han.