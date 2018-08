Lukas Graham smed trøjen da solen kom frem i Tønder

Efter en regnfuld nat og morgen satte verdensstjernen Lukas Graham for anden gang på et døgn Tønder Festival på den anden ende.

For anden dag i træk satte verdensstjernen Lukas Graham Tønder Festival på den anden ende. Torsdag aften gav han sin første koncert, og fredag formiddag var han og bandet på den igen.

Med et veloplagt publikum foran Open Air scenen serverede han det ene hit efter det andet.

Tidligere på fredagen havde regnen silet ned over Tønder, men hen omkring middag kom solen pludselig frem fra skyerne.

Under hittet “Strip no More” skete der pludselig noget, som fik specielt den kvindelige del af det talstærke publikum til at reagere.

Lukas Graham smed trøjen og sang videre i bar overkrop.

“How come you don't strip no more?

Uh uh uh uh

How come you don't strip no more?

Uh uh uh uh”

Det fik hvinene frem ude på det store publikumsareal foran Open Air Scenen.

Lukas Graham har ved tidligere lejligheder optrådt på Tønder Festival. For to år siden måtte han dog melde afbud af karrieremæssige årsager. Men i år er han vendt stærkt tilbage og har med sine to optrædener gjort sit til, at festivalens yngre publikum får en god oplevelse.

Som barn og ung var Lukas Graham en flittig gæst på festivalen, hvor hans forældre har arbejdet som frivillige.

