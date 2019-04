Lukning truer voksenundervisning i Vejen

VUC i Vejen frygter for fremtiden. Elevtallet falder og det rammer skolens økonomi.

Undervisningssteder for voksne, de såkaldte VUC-afdelinger, lukker og slukker til sommer otte steder i hele landet - I vores område går det ud over VUC i Varde og Grindsted.

Derudover er 13 andre undervisningssteder i landet lukningstruede blandt andet på grund af faldende elevtal og dermed følgende besparelser.

Et af stederne er VUC i Vejen, som nu frygter for fremtiden. Lige nu er der 105 kursister i Vejen. Den nye faglige grunduddannelse betyder kursister under 25 år forsvinder fra VUC. Så er der 70 tilbage, som det ser ud nu.

- Vores smertegrænse er 50 elever, så kan økonomien ikke længere hænge sammen, siger Frants Regel,

rektor, VUC Vest.

Ulla Alcharra er 30 år - i gang med niende klasse på VUC Vejen. Og så har hun tre børn. Det vil give hende praktiske udfordringer hvis hun skulle tage til Esbjerg og bruge lang tid hver dag på transport.

