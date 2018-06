Lun lørdag og kølig søndag i vente

Lørdag bliver weekendens luneste dag med op til 23 grader - men der kommer også både regn- og tordenbyger.

Efter en våd og kølig torsdag, så byder fredag igen på flot sommervejr med sol og temperaturer på mellem 17 og 22 grader.

Lørdag bliver weekendens luneste dag med op til 23 grader. Men den lune luft, der lørdag kommer ind over landet, kan også byde på en del fugt. I løbet af dagen er der derfor mulighed for, at der kan komme både regn- og tordenbyger.

Der er dog en del usikkerhed omkring prognosen.

- Weekenden er en lidt bøvlet sag. Så der er lidt usikkerhed om, hvor mange byger der kommer, og hvor meget regn de giver. Vi satser dog på, at det starter pænt lørdag med sol de fleste steder i landet, siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen, DMI, til Ritzau.

Søndag ser ud til at blive en lidt koldere omgang, hvor en koldfront passerer.

- Koldfronten kan også betyde regn først på dagen. Men det ser ud til at klare op i løbet af dagen, siger varsler Frank Nielsen.