Lydbøger hitter og det smitter af på lokalt studie

Landets biblioteker og forlag sprøjter lydbøger ud. Studie i Vojens har masser af arbejde med at producere lydbøger.

Mens de gammeldags papirbøger risikerer at samle støv, bliver det mere og mere populært at bruge lydbøger. På de danske biblioteker blev der i 2013 udlånt 546.000 lydbøger. I 2017 var det tal steget til mere end det tredobbelte – nemlig 1,770.000, oplyser E-Reolen til TV SYD.

Det betyder også, at bogforlagene udgiver langt flere lydbøger end tidligere. For forfatterne gælder det om, at deres bøger også skal være tilgængelige som lydbøger.

For bare tre år siden, kendte jeg ikke mange, der lyttede til lydbøger. I dag lytter næsten alle, jeg kender, til en lydbog. Tommy Riis Hansen, ejer af Riisound, Vojens

Ifølge den seneste rapport fra Slots- og kulturstyrelsen bliver der for hvert år udgivet flere og flere netlydbøger, og det kan mærkes hos virksomheden Riisound i Vojens, der samarbejder med flere danske forlag.

- Det går bare fremad. Lydbøger er blevet ekstremt populære. For bare tre år siden, kendte jeg ikke mange, der lyttede til lydbøger. I dag lytter næsten alle, jeg kender, til en lydbog, fortæller indehaver Tommy Riis Hansen til TV SYD.

Sådan har udviklingen i udlån hos e-reolen været: 2013: 546.000

2014: 717.000

2015: 1.380.000

2016: 1.530.000

2017: 1.770.000

Han har selv udviklet det system, der gør det muligt for oplæserne at sidde derhjemme og indtale en bog, som så kan lånes som lydbog på biblioteket eller lyttes til på f.eks. SAXO eller Mofibo.

- Jeg arbejder for en god slat forlag, som jeg har lavet nogle gode store produktioner for efterhånden. Jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden, fortæller Tommy Riis Hansen.

På spørgsmålet om lydbogen er ved at overtage den traditionelle bogs plads, siger han:

- Nej, det tror jeg så ikke. Jeg tror altid, at bogen vil have en plads. Når du læser en bog, har du en stemme i hovedet, du læser med. Men hvis forfatteren selv eller en dygtig oplæser lægger trykkene på en helt speciel måde, kan det give en helt ny betydning.

Læs også Præsten indtaler selv sine bøger