Vanvittige billeder: Lyn sendte træsplint ind i hus

Et lyn slog ned i et træ i Bramdrupdam ved Kolding fredag. Træet gik midt over og et træstykke fløj gennem luften og borede sig fast i et hus.

Den sydvestlige del af landet har fredag oplevet regn- og tordenbyger.

I landsdelen er flere lyn slået ned. Nogle af lynnedslagene har efterladt markante spor. Det er blandt andet sket i en baghave i Bramdrupdam ved Kolding.

Johnny Brokøb Rivli var fredag eftermiddag på vej hjem fra arbejde gennem Bramdrupdam, da han så noget, der fik ham til at stoppe op.

Han havde tidligere hørt og set ét af de mange lyn, som fredag slog ned. Men særligt et havde fanget hans opmærksomhed tidligere på dagen.

- Jeg fandt det sted, hvor et af de kæmpebrag havde slået ned. Det fik dørene og vinduerne helt ovre på Glamsbjergvej til at ryste, som man ellers kun har oplevet ved Seest-katastrofen, siger Johnny Brokøb Rivli.

Træstykke har sat sig fast i hus

Et lyn havde slået ned i en have i Bramdrupdam, hvor det havde ramt et træ. Synet var så mærkværdigt, at Johnny Brokøb Rivli valgte at dele billeder fra stedet på Facebook for at vise, hvor store skader lynet havde medført.

- Derfor blev jeg også nødt til at køre ind og respektfuldt bede om tilladelse til at tage fotos af og i Deres have.

Og billederne har fået brugere på Facebook til at måbe.

På billederne kan man se et stort grantræ, der er flækket midt over. Træet ligger i haven, og dele af det er endt ude på fortovet ved et busstoppested. Flere grene er knækket af, og træet er hårdt ramt.

Et af billederne viser også, at et stykke træ er fløjet gennem luften som et projektil og har boret sig fast i vinduesrammen i huset, der står flere meter væk. Selvom det ser voldsomt ud, så blev ingen mennesker ramt af træstykkerne, der må have fløjet rundt, da lynet ramte træet.

- Det er ufattelige kræfter, der er i lyn, men utrolig fascinerende, at se helt tæt på, siger Johnny Brokøb Rivli.