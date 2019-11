Lyndom til rumænsk tricktyv efter udlevering fra Finland

Den 55-årige blev lørdag ved Retten i Sønderborg idømt fire måneders ubetinget fængsel samt udvisning med et indrejseforbud på seks år for tyveri og databedrageri.

Dommen faldt efter, at den rumænske mand var blevet anholdt i Finland på bagrund af en international arrestordre og efterfølgende udleveret til Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest). Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Tilbage i august 2017 begik den rumænske mand sammen med en 40-årig rumænsk kvinde tricktyverier i Aabenraa og Vejen. Her stjal de to Dankort fra ældre mennesker, og det lykkedes tyvene at hæve i alt 12.000 kroner på det ene af kortene.



Den rumænske mand erkendte sig skyldig. Den medskyldige kvinde, blev ved Retten i Sønderborg i april idømt fire måneders ubetinget fængsel samt udvisning med et indrejseforbud i seks år for de to tyverier samt databedrageri.