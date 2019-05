Nu kan du lade din elbil med - næsten - lynets hast

På bare 15 minutter kan du nu oplade din el-bil på en ny lynladestation i Fredericia, der er den første af sin slags på dansk jord.

Inden længe er det slut med osende dielselbiler og larmende benzinmotorer - el-biler er fremtiden.

Flere af de politiske partier spår ihvertfald, at vi fra 2030 vil se mellem en halv og en hel million el-biler på vejene - men en forudsætning for at kunne køre på el er jo, at man kan lade bilerne op.

I dag åbnede en ny lyn-ladestation i Fredericia - den første af sin slags i Danmark

Den nye ladestation blev i dag åbnet for alle - og selvom det ikke er lige så hurtigt som at tanke en bil - så er det en markant hurtigere ladestander. 15 minutter varer en fuld opladning.

- Der er enorme perspektiver i lynladestationer som dennne. Der er forudsætningen for, at kan lave en grøn omstilling og sige farvel til diesel- og benzinbiler til gavn for både miljo og klima, siger Lars Christian Lilleholt,

energi-, forsynings- og klimaminister, Venstre, der deltog i åbningen.

Ladestationen er placeret midt i landet - tæt ved motorvejen i Fredericia og har plads til fire el-biler ad gangen.

Og så er den forberedt til, at der kan komme solpaneler på taget.

Bag projektet står den danske e-mobilitetsudbyder Clever og det tyske energiselskab E.ON, som er gået sammen i et joint-venture under brandet Powered by E.ON Drive & Clever*.

Folketinget har bevillget 80 millioner til udbredelsen af hurtige elladestandere i hele landet. Det her er bare den første af rigtig mange.

Der er nemlig planer om i alt 48 skandinaviske lynladestationer til elbiler, som skal forbinde Skandinaviens byer med resten af Europa og skabe bedre rammer for bæredygtig mobilitet til glæde for både danske og udenlandske elbilejere.

Skal man have flere elbiler på de danske veje - så er det også nødvendigt med flere og hurtigere ladestandere

I Fredericia vil borgmesteren selv gå på udkig efter en elbil næste gang - og han håber at mange andre vil gøre det samme