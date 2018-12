Lysfestival skudt i gang i dag

Klokken 17 i eftermiddag blev Kolding Lysfestival skudt i gang for 6. gang.

Kolding Lysfestival har været et decemberlyspunkt siden 2013.

- Alt er nyt, siger formanden for det hele, Otto P. Clausen til TV SYD.

Det er dog en sandhed med en enkelt modifikation. Lysshowet på Koldinghus er en gentagelse af det, der blev vist i sommer. Men i sagens natur, det blev jo senere mørkt, kunne mange børnefamilier ikke få det at se. Men det kan de nu. Showet bliver vist fra klokken 17, så de mindste kan nå hjem og få aftensmad, julekalendre og godnathistorier, hvis man stadig bruger den slags.

Men der er masser af andet at se på. På en rute på 3,5 km kan man se det meste. Så det er bare med at komme afsted.

- Vi gør det for at skabe glæde, forklarer Otto P. Clausen, formand for lysfestivalen.

- Men vi gør det også for at skabe stolthed hos koldingenserne over, at vi kan arrangere sådan en stor festival, den største i Danmark af sin slags, og det for et relativt lille beløb.