Lystfiskere flokkes til torsketogter ud for Vestkysten

I Østersøen må lystfiskere de fleste steder højst fange fem torsk om dagen. I Nordsøen er der frit fiskeri, og det får lystfiskere til at valfarte til Vestkysten for at fiske.

Sejlads med lystfiskere på Nordsøen har udviklet sig til en god forretning for firmaer i flere vestjyske havne. Og stramme regler for torskefiskeriet i Østdanmark lokker endnu flere til.

I Nordsøen er der nemlig frit torskefiskeri for lystfiskere.

Per Jensen, der er indehaver af turbådsfirmaet Emma-Line i Thyborøn har netop været på tur med 12 lystfiskere fra Danmark og Tyskland, som altså må tage alle deres torsk med i land:

- Vi har mange af vores ture året rundt fulgt booket op. Og flere fiskere kommer hjem med markant flere end fem torsk efter en god tur, siger han til til DR P4 Midt & Vest.

I farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark er der indført en regel om, at lystfiskere højst må fange fem torsk pr. dag. Det skal være et bidrag til at beskytte bestanden, men i Nordsøen har torsken det godt, og her er derfor ingen begrænsninger for lystfiskere.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop meddelt, at begrænsningerne på fem torsk pr. dag pr. lystfisker i farvandene omkring Øerne og den vestlige Østersø fortsætter i 2018. I februar og marts er det endda kun tre fisk pr. dag. Reglerne er altså indført for at beskytte bestanden i en situation, hvor også erhvervsfiskerne i området er ramt af store nedskæringer i torskekvoterne.