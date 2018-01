Lystfiskere skræmte over nyopdaget forurening

Grindsted Sportsfiskerforening frygter, at lystfiskere i årevis har spist alvorligt forurenede fisk fra åen.

Det kom som et chok for lystfiskerne i Grindsted, da det i dag kom frem, at en kæmpe forurening med kræftfremkaldende vinylklorid strømmer ud i åen.

Vi har mange udlændinge, der fisker i åen, og de skal naturligvis advares, hvis fiskene er farlige at spise. Kim Husted Pedersen, formand for vandplejeudvalget, Grindsted Sportsfiskerforening

Lystfiskerne har i mange år vidst, at der løb forurening fra det tidligere Grindstedværk ud i åen, men at forureningen er så omfattende, at fisk fanget i åen måske er sundhedsskadelige at spise, har der hidtil ikke ligget dokumentation for. Derfor har sportsfiskerforeningen heller ikke advaret lystfiskere mod at spise fisk fanget i åen.

- Vi har i dag taget kontakt til DTU for at høre, hvordan den nyopdagede forurening påvirker fiskene i åen, fortæller Kim Husted Pedersen, som er formand for vandplejeudvalget i Grindsted Sportsfiskerforening.

- DTU svarer, at rapporten om forureningen ikke er færdig, så derfor ved vi i øjeblikket ikke, hvordan vi skal forholde os til fundet af endnu en stor forurening i området, siger Kim Husted Pedersen til TV SYD.

Den nye fiskesæson starter 1. april, og Grindsted Sportsfiskerforening håber, at der inden da ligger et svar på, om fisk fra åen er sundhedsskadelige at spise.

Ifølge fagbladet Ingeniøren siger professor ved DTU, Anders Baun, som er ekspert i risikovurdering af kemikalier, at vinylklorid er vandopløseligt, men ikke videre fedtopløseligt, og at stoffet derfor ikke nødvendigvis ophobes i fødekæden.

- Men der er også andre stoffer i den cocktail, der siver ud i åen, og der er, så vidt jeg ved, ikke lavet undersøgelser af indholdet i fisk. Myndighederne bør kigge på, om man med de nye undersøgelser kan tillade, at der fiskes i åen, siger Anders Baun til Ingeniøren.

- Heldigvis er det efterhånden den fleste, der sætter fisk tilbage i åen, når de har fanget én, fortæller Kim Husted Pedersen til TV SYD.

Mange lystfiskere fisker mest for sportens skyld, og ikke for at spise fiskene.

- Men vi har også mange udlændinge, der fisker i åen, og de skal naturligvis advares, hvis fiskene er farlige at spise. Det skulle nødigt vise sig at være sådan, at fisk, fanget i åen, ikke kan spises, siger Kim Husted Pedersen.

Ifølge formanden for vandplejeudvalget kan det komme på tale, at lukke dele af åen helt ned for fiskeri på grund af forureningen.