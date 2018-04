Lystigt politi: Og så trææææææækker vi ind til højre

Der er mange måder at bede bilisterne om at trække ind til højre. Politiet gør det på den muntre måde.

Blandt danske bilister er det lidt af en klassiker, at de ikke altid er superhurtige til at give plads ved at trække ind i det inderste spor på motorvejen. Altså de andre bilister, ikke en selv, naturligvis.

77 procent af bilisterne mener, det er et problem, at de andre bilister ikke holder ind til højre. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet. Den viser også, at 86 procent af bilisterne mener, at de selv er gode til at trække ind.

Mandag sendte politiet i Syd- og Sønderjylland denne muntre opfordring på Twitter: