Jacques blev 27 dage gammel. Tabet af Jacques er en kæmpesorg, som familien skal lære at leve med.

- Det værste, nogen nogensinde har sagt til mig, er: “Desværre, han klarede den ikke. Jeres søn er død”, siger Mercedes’ mor Charlotte.

Selvom hun og manden Henrik mistede deres søn, inden han blev en måned gammel, holder de fast i at fejre hans fødselsdag. At være åbne om deres sorg og vise den i glædens tegn.

- At have det positive dødssyn, som vi har, kan godt have en omkostning. Vi vil hellere have, at folk kontakter os og snakker med os om hans død, i stedet for at gå forbi os i tavshed, fortæller hun.

- Vi har bare sagt, at vi skal fejre hans fødselsdag hvert år. Det er vores søn, der aldrig nogensinde flytter hjemmefra. Så derfor skal han da fejres. Han er her jo.

Jacques' gravsten står midt i haven ved familiens hus i Skodborg. Foto: Søren Juhl

Hans far Henrik er også overbevist om, at Jacques på en eller anden måde er der.

- Det kan godt være, at nogle synes, det er lidt fjollet, at man holder en fødselsdag. Men vi dækker jo ikke op til ham. Vi tror jo ikke, at han fysisk er her. Det ved vi godt, at han ikke er. Vi fejrer sådan set bare, at han har været her, siger han og supplerer:

- Alle, der har været her, fortjener ikke at blive glemt.