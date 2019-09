Kyllingen træner parkinson-cyklister

Trods en nervesygdom tog cykelrytterne i dag en bjergetape. Det er hård træning inden næste års udfordring i Frankrig.

Startstedet er ved Flintebakken i Horsens og målzonen er i 170 meters højde på Ejer Bavnehøj.

Turen er på 60 kilometer og udfordrer med 600 højdemeter de 25 deltagere.

De cykler med en tung baggage. De lider af sygdommen Parkinson, som giver tendens til rysten og stivhed af musklerne.

De får hjælp af kyllingen

Den professionelle cykelrytter Michael Rasmussen - med kælenavnet 'kyllingen' på grund af sine lange tynde ben - er dagens træner.

- Jeg har selv en bekendt i Italien, der er ramt af Parkinson. Han er faldet lidt sammen, og hvis jeg kan være med til at motivere de her mennesker til at holde sig igang, så gør jeg det meget gerne.

Alpe d'Huez venter forude

Cykelrytterne med Parkinson kører dagens cykelløb med henblik på træning op til Alpe d'Huez med 21 legendariske hårnålesving, til næste år.

Feltet består af Parkinsonramte fra Island, Irland, England og Danmark. De kører alle for Cure4Parkinson som giver Parkinsomramte et netværk og samler penge ind til forskning i sygdommen.

- Det er helt almindelige mennesker, der bliver ramt af sygdommen, som falder den ned fra himlen, fortæller Jesper Jerslev, der har Parkinson, og som cykler med i dag.

Fællesskabet trækker

- Det giver et godt fællesskab, for vi forstår hinanden, siger Jesper Jerlev.

På dagens etape var der kun et enkelt mindre uheld, som kunne klares med et plaster.

- Cykling kan være farligt, hvis man ikke har styr på sin motorik, men i dag gik det fint, siger Michael Rasmussen.