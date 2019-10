Målmandslegende er klar til en ny tur i buret

Søren Jochumsen ses her i en kamp mod FCK i 2008. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

De er næsten otte år siden, at Søren Jochumsen sidst spillede en superligakamp for klubben.

Men nu har han igen fundet målmandshandskerne frem og er klar til et comeback for "den gule fare".

Det er et rødt kort og medfølgende karantæne til målmand Michael Lansig i den sidste kamp mod Lyngby, der har fået AC Horsens til at bede klubbens mangeårige målmand om hjælp.

Søren Jochumsen skal være backup for Matej Delac i de to kommende kampe mod Esbjerg fB og mod Silkeborg IF.

Kommer han på banen i en af de to kampe, bliver det til kamp nummer 525 for klubben.

Manager er glad for hjælpen

Selvom det nu er nogle år siden sidste superligakamp, er manager Bo Henriksen helt tryg ved Søren Jochumsen, selvom karrieren på topniveau forlængst er lagt på hylden.

- Det er super fedt, at den største legende i klubben historie og den spiller, der har spillet flest kampe, stadig har et gult hjerte og vil hjælpe os, fortæller Bo Henriksen.

Søren Jochumsen er i dag ansat som eliteidrætskonsulent i Horsens Kommune, men har fået fri, så han kan deltage i træningen op til kampen på fredag.