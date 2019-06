Politiet slog til: Målrettet efterforskning afslører bande af butikstyve

Ni mænd i alderen 18 til 44 år blev mandag anholdt i en stor koordineret anholdelses- og ransagningsaktion. Politiet mener, at de anholdte står bag over 100 butikstyverier.

Politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest og lokalpolitiet i Aarhus Vest har igennem længere tid kørt en målrettet efterforskning mod en gruppe af organiserede butikstyve, der har opereret i det meste af Jylland - deriblandt også Sydøstjyllands Politikreds.

Tyvene er så professionelle i deres fremgangsmåde, at butikkerne slet ikke har opdaget, at de har været udsat for tyveri i stor stil. Brian Voss Olsen, politiinspektør, Særlig Efterforskning Vest

Politiet har gennem længere tid fulgt de sigtede, når de har bevæget sig rundt mellem politikredsene. I størstedelen af tilfældene er efterforskerne, der har informeret butiksejerne om, at de formentlig har været udsat for butikstyveri.

- Tyvene er så professionelle i deres fremgangsmåde, at butikkerne slet ikke har opdaget, at de har været udsat for tyveri i stor stil, siger politi-inspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest til TV SYD.

Politi-inspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest.

Fremgangsmåden var hver gang stort set den samme, hvor tre mænd typisk sammen kom ind i butikken. Derefter afledte en af mændene en af butikkens ansatter, mens de to andre stjal varer fra butikken – typisk spiritus, cigaretter, kaffe, chokolade og andre let omsættelige varer.

I nogle tilfælde er det også lykkedes dem at stjæle store partier varer fra baglokalet. Ved mandagens aktion blev der under ransagning hos de anholdte blandt andet fundet et større kontantbeløb og tyvekoster i form af store mængder kaffe og nogle blendere.

Seks af de ni anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 09.30 ved Retten i Aarhus. Politiet forventer grundlovsforhøret holdes for åbne døre.