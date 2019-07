Mårhundejægere jubler: Får lov til at bruge ost som lokkemad

Miljøstyrelsen har nu givet lov til, at jægerne må bruge ost og trafikdræbte dyr som lokkemad. Mårhundejægerne er glade.

I fremtiden kan det være, at duften af skovbund og vilde blomster blander sig med lugten af lagret Danbo i den sydjyske natur.

Efter længere tids tovtrækning har jægerne nemlig fået lov til at bruge et effektivt middel deres i kamp mod mårhunden: Dens svaghed for ost.

Tidligere på året fik jægerne forbud mod at bruge ost og i øvrigt også trafikdræbte dyr. Forbuddet var udstedt af Fødevarestyrelsen for at forhindre spredning af smitsomme sygdomme som mund- og klovsyge og afrikansk svinepest.

Nu har miljøstyrelsen skåret igennem, og jægerne må igen bruge ost

- Vi er selvfølgelig glade, og alt andet ville da være totalt åndsvagt, fortæller Mikkel Sørensen fra Mårhund Trekanten.

Færdig skæreost er sagen

Der følger dog en række betingelser med tilladelsen.

For det første skal jægerne bruge færdigbehandlet fast skæreost til lokkemad. Så er smittefaren minimal. De skal også skaffe et papir fra mejeriet på, at osten er helt færdigbehandlet.

Hvis de vælger at bruge trafikdræbte dyr, skal de placeres højest 10 kilometer fra, hvor dyret er blevet dræbt. Også det er for at hindre, at der spredes smitte.

Og endelig skal de advisere Miljøstyrelsen om, hvor de bruger ost eller dødedyr som madding, så styrelsen kan se det, hvis der skulle komme udbrud af sygdomme lokalt.

- Vi har fundet en rigtigt god løsning, så vi både hjælper jægerne og passer på, at vi ikke spreder smitte i vores natur, siger Marianne Chriel fra Miljøstyrelsen.

Kamp op af bakke

Kampen mod den invasive mårhund er en kamp op ad bakke. Men der er enkelte lyspunkter. Det er lykkedes jægerne i Trekantområdet at nedlægge 200 mårhunde. Og endnu bedre, halvdelen af dem er hunner.

Da mårhunden kan få 11 unger hver, så er det yderligere 100 gange 11 lig 1100 mårhunde, der ikke kommer ud og ødelægger den danske natur.

