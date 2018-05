Mad-umulige mænd fra Maddysten går i køkkenet for velgørenhed

Mændene, som for otte uger siden ikke engang kunne koge en kartoffel, skal lave mad til mange. De ti deltagere i TV SYDs program Mændenes Maddyst tager udfordringen op.

De var uduelige i et køkken, kunne end ikke koge et æg eller en kartoffel, men fælles for dem var, at de gerne ville lære det. De meldte sig til Mændenes Maddyst på TV SYD og har nu gennem otte programmer kæmpet sig gennem fisk, frikadeller og flæsk.

Undervejs er mændene blevet bedre og bedre, men inden længe topper deres kulinariske karriere. I programmerne har de lavet mad til én, frikadeller til fire, kager til flere, men nu står opskriften på mad til flere hundrede mennesker.

Fra festival til velgørenhed

Jelling Musikfestival, som sluttede søndag aften, har i mange år doneret overskuds-madvarer fra festivalen til Kirkens Korshærs varmestue i Vejle.

Det handler om varer, som har ligget på køl, men som ikke er blevet brugt. Tidligere år har man bare afleveret al maden, men ofte er der så mange råvarer, at de ikke kan håndtere det, fortæller køkkenleder hos Gormshallen Anette Skov Poulsen.

Derfor har Gormshallen, i et samarbejde med festivalen, inviteret mændene fra Mændenes Maddyst, til at kreére en buffet, hvor alt maden bliver lavet af festivalens overskudsvarer.

- Det bliver en kæmpe opgave, men vi glæder os helt vildt meget. Det bliver sjovt, at samles igen, siger deltager Patrick Pedersen fra Jelling.

Pengene fra billetsalget går ubeskåret til Kirkens Korshærs varmestue i Vejle

- Jelling Musikfestival har i flere år haft et samarbejde med Kirkens Korshær i Vejle om donation af overskudsmad, dette samarbejde fortsætter, og arrangementet her er blot en ekstra donation til det gode arbejde i varmestuen, siger Anette Skov Poulsen til TV SYD.

Se mere om arrangementet her.

Finalen nærmer sig i Mændenes maddyst. Foto: TV SYD

Finale på Volkerts Fylke i Kolding

Mændenes Maddyst nærmer sig sin afslutning. Finalen bliver vist søndag den 3.juni kl. 19.30 på TV SYD.

Samme aften viser de ti mænd fra programmet deres nyerhvervede madlavnings-kundskaber frem på Volkerts Fylke i Kolding. Det sker ved et stort finale arrangement, som alle kan deltage i.

Her laver mændene mad sammen med indehaver og kok Rasmus Vemmelund, som også er dommer i TV SYDs program Mændenes Maddyst.

- Vi synes det var en sjov ide, at lade mændene lave mad til flere hundrede mennesker og dermed vise, hvad de har lært. Samtidig kan mændene blive fejret lidt og seerne kan hilse på dem, siger Rasmus Vemmlund, indehaver på Volkerts Fylke til TV SYD.

Efter spisning vises programmets finale på storskærm og der bliver mulighed for at veksle et par ord med alle deltagerne. Se mere om arrangementet og køb billet her.