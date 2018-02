Madanmelder sender michelinstjerne til Vejle

Endnu en michelinstjerne på vej til landsdelen, forudser madanmelder.

To restauranter i det syd- og sønderjyske bærer i dag michelinstjerner. Henne Kirkeby Kro har to stk., mens Ti Trin Ned i Fredericia har én.

Den garvede madanmelder, Bent Christensen, fra Den Danske Spiseguide spår, at der er endnu en stjerne på vej til landsdelen.

- Jeg tror, der er en stjerne på vej til Memu i Vejle. De tror ikke selv på det i Vejle, men det er vist jysk beskedenhed, siger Bent Christensen til TV SYD og uddyber:

- Memu er på michelinniveau. De arbejder benhårdt for det og viser, at de har lyst til at lave mad på det niveau, som er en yderst krævende disciplin. Man får ikke en stjerne, hvis man ikke virkeligt vil det, siger han.

Hos Restaurant Memu er ejerne, Michael Munk Nielsen og hans partner Mette Brunbjerg Derdau, inviteret til mandagens afsløring af michelinstjernerne på Københavns Rådhus.

- Vi krydser fingre, og det ville i givet fald ske et år tidligere, end vi havde håbet på, fortæller Michael Munk Nielsen til TV SYD.

Han afslører, at parret siden åbningen af restauranten i 2014 har haft michelinambitioner. Da restauranten flyttede til gågaden i Vejle for et halvt år siden, dukkede en anmelder fra Michelin op. Og det er nok sket to gange i alt.

- Han gav sig først til kende, da han havde spist. Anden gang, der var en forbi fra Michelin, har vi kun en mistanke om, men når man ser på gæster hver dag, så ved man, hvem der er hvem, siger han.

Memu, der åbnede på sin nuværende adresse i Torvegade i Vejle i sommeren 2017, er ikke sikker på en stjerne, men dog på at komme på Michelins "boblerliste", som er en oversigt over restauranter lige under stjerneniveau.

