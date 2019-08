Madmarked slår vild rekord: 15.000 har allerede været forbi

Allerede nu har Kolding Street Food Festival slået sidste års besøgstal. Arrangøren håber at festivalens sidste dag går lige så godt.

Nicklas Nielsen kan ikke få armene ned. Han er arrangøren bag Street Food Festival i Kolding – et madmarked der er så populært, at det allerede slået sidste års besøgstal. Og så er der endda en dag tilbage af den tre dage lange festival.

Arrangøren anslår, at der allerede har været 15.000 forbi og få en bid gademad, og han forventer at tallet er endnu højere, når dagens sidste måltid er langet over disken.

- Det er stukket helt af. Der har været sindssyg god opbakning, og atmosfæren er bare helt fantastisk, siger Nicklas Nielsen, da TV SYD fanger ham på en telefon, godt i gang med at gøre klar til dagens arbejde.

Søndagen tema er målrettet børn og familier, og vurderet ud fra sidste års erfaring, kommer han og køkkenfolkene ikke til at ligge på den lade side. De tyve madboder på festivalen har allerede haft godt travl, så forhåbentlig kan de også klare dagens ryk ind.

- Det er gået rigtig godt indtil videre. Der har været en smule ventetid og kø, men det er forventeligt med så mange mennesker. Heldigvis fortæller folk, at maden er det værd, siger arrangøren.

Madboderne holder åben fra 11 til 21 på festivalens sidste dag. Foto: Michael Nielsen

Fra 3 til 10 til 15.000

Det er andet år at Street Food Festivalen finder sted. Sidste år håbede arrangørene på godt 3.000 mennesker. Det reelle besøgstal overgik langt de forventninger og endte på 10.000. I år er det tal så stedet til 15.000 og så mangler der søndagens tal.

Placeringen for festivalen er også ny. I år er byen rykket ud fra byen og ud på lystbådehavnen Marina Syd. En beslutning Nicklas Nielsen er fuldt ud tilfreds mig.

- Det er gået langt ud over forventningerne. Folk er hoppet på cyklen eller er gået herud, så det har ikke været noget problem, siger Nicklas Nielsen og afslører, at placeringen godt kunne være den samme til næste år.