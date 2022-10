Britta lærer børn at afprøve grænserne for, hvad mad kan - nu er hun nomineret til pris

Og for Britta Petersen er det da også et stort skulderklap, at hun er med i opløbet til at vinde prisen som Årets Madhelt.

- Det betyder jo, at der er nogen, der har lagt mærke til, at det jeg render og laver faktisk giver mening. Til dagligt er det jo bare noget, jeg gør, men det er ret sejt lige at få at vide, at det, man gør, faktisk er megafedt, siger Britta Petersen.

Om Britta Petersen så rent faktisk vinder prisen, det finder vi ud af mandag, hvor prisuddelingen finder sted i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.