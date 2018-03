Mænd bliver federe og unge kvinder mere psykisk ustabile

Syddanskerne bevæger sig for lidt og spiser og ryger for meget. Det står heller ikke for godt til med den psykiske trivsel for kvinderne. Det viser Region Syddanmarks nyeste sundhedsundersøgelse.

For meget mad, for lidt motion og psykisk ustabilitet - det er resultatet af den seneste sundhedsprofil, som Region Syddanmark netop har offentliggjort.

Der er dog enkelte lyspunkter - blandt andet har syddanskerne skåret ned på, hvor meget alkohol de drikker.

Det er konklusionen på godt 40.000 syddanskere, som har vurderet deres eget helbred og sundhed i et spørgeskema, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

De unge kvinder har fået det psykisk dårligere

Når det gælder den mentale trivsel, går udviklingen den gale vej. Især blandt de unge kvinder mellem 16-24 år. Her føler 36 procent sig ofte eller meget ofte nervøse eller stressede, mens tallet i 2010 var 19 procent.

Region Syddanmark har spurgt ind til borgernes medievaner, og det viser sig, at den gruppe af unge kvinder, som bruger mest tid på sociale medier, også er dem, der har det laveste selvværd.

Alkoholindtaget skal bringes endnu længere ned

Ét af lyspunkterne i undersøgelsen er, at der er færre syddanskere, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det vil sige flere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd. Især blandt de unge mænd i alderen 16-24 år er der sket et markant fald fra knap 20 procent i 2010 til godt ti procent i 2017.

Seks ud af ti syddanske mænd er overvægtige

Sundhedsprofilen viser også, at antallet af overvægtige syddanskere med et Body Mass Index (BMI) over 25 er støt stigende. Cirka seks ud af ti mænd er overvægtige, mens det gælder knap hver anden kvinde. Især mænd i alderen 45-74 år er for tykke – her er syv ud af ti mænd overvægtige.

Tallene viser også, at flere og flere syddanskere har et usundt kostmønster og er fysisk inaktive i deres fritid.

Antallet af rygere er stagneret

I en længere periode er antallet af syddanske rygere faldet, men nu er tallet stort set stagneret på godt 18 procent. Der har endda på det seneste været en svag stigning i antallet af unge kvinder mellem 16-24 år, der ryger.

I Danmark er der hvert år 13.600 mennesker, der dør for tidligt, fordi de ryger. De hyppigste sygdomme er lungekræft, rygerlunger og blodprop i hjertet.

