Mænd kan også have problemer med sex efter kræftforløb

Når mænd er færdige med deres kræftforløb, kan nogle af dem have problemer med deres sexliv efterfølgende.

Problemerne i sengen kan påvirke mændene meget, fortæller klinisk sexolog Marianne Bruhn.

- Mange mænd kan godt acceptere problemer med sexlivet, mens de er i behandling. Ofte er behandlingen meget energikrævende, og har man ikke meget overskud generelt, så har man ikke overskud til sex, siger hun.

Historien er dog en anden efter behandlingsforløbet er slut.

- Men når behandlingen er ovre, og mændene stadig har problemer, så påvirker det dem meget. De siger, at de ikke er en rigtig mand. For både mænd og kvinder er sex meget vigtigt. I mit lange virke som sexolog, har jeg endnu ikke mødt en mand, der synes sex var lige meget, siger Marianne Bruhn.

Fortæller åbent om samlivsproblemer

Mette Rosendal fortæller i dag på tvsyd.dk, at hun har oplevet store problemer i sit sexliv efter endt kræftforløb.

- Jeg er vokset sammen. Min skede er forkortet, og der var nogle år, hvor det virkelig var problematisk at være sammen med min mand.

Sådan fortæller Mette Rosendal om en af de senfølger, som hun lever med efter at have haft livmoderhalskræft.

Slimhinderne i hendes skede er blevet så skadet af strålebehandling, at de er vokset sammen, og derfor er det med blod, sved og tårer, at hun har kæmpet for at få et velfungerende sex- og samliv tilbage.

Patient følte sig ikke som en rigtig mand

Marianne Bruhn havde på et tidspunkt et par i behandling, hvor manden havde haft prostatakræft. Han var blevet opereret og havde derefter fået problemer med at få rejsning. Det gik især kvinden på, fordi parret havde haft et godt sexliv op til mandens sygdom.

- De fortalte, at de godt kunne komme i gang, men under akten kiggede manden hele tiden ned, for at se om han stadig kunne. Når han var så bekymret, endte det tit med, at hans erektion faldt. Manden fortalte, at han tit undgik sex, fordi han vidste, at han havde svært ved det. Han sagde: ’Jeg er jo ikke en rigtig mand’. fortæller Marianne Bruhn.

Et problem begge køn oplever

Mænd kan få problemer med sexlivet, hvis de har haft blærekræft, protatakræft eller endetarmskræft. Det fortæller klinisk sexolog Marianne Bruhn.

- De problemer man kan opleve kommer meget an på, hvilken type sygdom man har. Nogle har rejsningsproblemer men stadig sexlyst. Andre mister helt lysten til sex, fortæller Marianne Bruhn.

Det er ikke et problem, som kun mænd har. Hver tredje patient, der har gennemgået et kræftforløb, oplever, at de har behov for hjælp til problemer med sex- og samliv efter kræftbehandling. Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport fra Kræftens Bekæmpelse, som TV SYD har fået indsigt i.