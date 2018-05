To mænd sigtet for trusler med oversavet jagtgevær

To mænd bliver mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for trusler på livet, efter de i går trak et oversavet jagtgevær i et gadeskænderi.

Mandag formiddag fandt politiet det oversavede jagtgevær, som en mand tog frem under et gadeskænderi søndag aften i Sønderborg. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i eftermiddag. Mændene er sigtet for trusler på livet og ulovlig besiddelse af våben.

Søndag aften rykkede Syd- og Sønderjyllands politi ud til et skænderi i Sønderborg. Her var to mænd kommet op at skændes med en gruppe på 5-6 mand, da den ene af de to trækker et oversavet jagtgevær frem fra en taske.

- Det fik den anden gruppe til at flygte fra stedet, siger Ole Aamann, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi, til TV SYD.

Manden med det oversavede jagtgevær og hans kompagnon forsøgte også at flygte, men det lykkedes politiet at anholde dem i den nærtliggende Perlegade.

Efter episoden afspærrede politiet området for at sikre spor og finde våbnet. Søndag aften blev afspærringen fjernet, men politiet fortsatte efterforskningen i området. Mandag formiddag fandt betjente våbnet tæt på det sted, skænderiet fandt sted.

Ingen kom til skade ved episoden, men vagtchefen oplyste søndag, at flere var chokerede over hændelsen.