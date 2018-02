To mænd sparkede sidespejle af 20 biler

To fulde mænd på 19 og 20 år sparkede sidespejle af parkerede biler i Kolding på vej hjem fra bytur.

To unge mænds bytur lørdag bliver nok væsentligt dyrere, end de på forhånd havde budgetteret med. Der er nemlig adskillige erstatningskrav på vej fra bilejere, der har fået sparket sidespejlet af.

Vi har sat sedler i forruden på alle bilerne, så ejerne ved, hvor de skal rette et erstatningskrav hen. Michael Sehested, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Tidligt søndag morgen ved 04.40-tiden så et vidne dem gå gennem Warmingsgade i det centrale Kolding i færd med at sparke sidespejlene af de parkerede biler. I alt 20 biler fik ødelagt sidespejlet, og vidnet ringede straks til politiet.

De to unge mænd på henholdsvis 19 og 20 år blev anholdt, da en patrulje hurtigt var fremme ved gerningsstedet.

Mændene, der fik lov til at sove rusen ud i detentionen, kan nu se frem til et større erstatningskrav.

- Vi har sat sedler i forruden på alle bilerne, så ejerne ved, hvor de skal rette et erstatningskrav hen. Det bliver en dyr tur i byen for de to, siger Michael Sehested, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.