To mænd varetægtsfængslet i fire uger - ville køre tre personer ned

En 25-årig mand fra Vejen og en 29-årig mand fra Bække er ved Retten i Horsens varetægtsfængslet i fire uger for at ville køre tre personer ned.

To mænd er i et grundlovsforhør ved retten i Horsens blevet varetægtsfængslet i fire uger for at ville køre tre personer ned på Lærkevej i Kolding, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Flemming Lau til TV SYD.

Fredag aften klokken 20 kørte en bil med de to mænd på henholdsvis 25 år og 29 år op på fortovet på Lærkevej i Kolding, fordi de ville køre tre fodgængere ned. Foto: Per Lund

Fredag aften klokken 20 kørte en bil med de to mænd på henholdsvis 25 år og 29 år op på fortovet på Lærkevej i Kolding, fordi de ville køre tre fodgængere ned. Bilen kørte op på fortovet, og her ramte den en 51-årig mand på benet. Han er ikke kommet alvorligt til skade.

De to mænd er sigtet for kvalificeret vold, og er nu varetægtsfængslet i fire uger.