Maja Alm sikrer Danmark endnu en medalje ved VM

Det danske orienteringsløberhold lå på syvendepladsen, da Maja Alm overtog stafetten og sikrede dansk VM-bronze i sprintstafet.

30-årige Maja Alm løb igen søndag op til sit bedste og sikrede det danske hold ved VM i orienteringsløb en bronzemedalje i disciplinen sprintstafet.

Det er anden gang på to dage, Maja Alm står på sejrsskamlen ved VM, som i disse dage afvikles i Letland.

Lørdag vandt Maja Alm, som et tilknyttet orienteringsløberklubben OK-HTF Haderslev, VM-guld i sprintdistancen. Hun er dermed den kvindelige løber, der har vundet flest verdensmesterskaber i sprintdisciplinen.

Jeg vidste godt, at min form var god. Og jeg vidste, at når jeg åbnede hårdt op, ville det gå hurtigt Maja Alm, orienteringsløber, Haderslev.

Inden Maja Alm søndag overtog stafetten som sidste løber for det danske hold, havde Amanda Falck Weber, Tue Lassen og Jakob Edsen løbet det danske hold op på syvendepladsen i sprintstafetten.

Da Maja Alm overtog stafetten, var der 1,44 minutter op til det førende svenske hold og 57 sekunder op til tredjepladsen.

Men Maja Alm satte turbo på, og især på banens sidste halvdel var den sønderjyske løber markant hurtigere end konkurrenterne. Det betød, at de 57 sekunder op til 3. pladsen blev indhentet, og det danske hold vandt bronze med 47 sekunder op til det svenske vinderhold.

Efter løbet sagde Maja Alm om sin præstation:

- Jeg vidste godt, at min form var god. Og jeg vidste, at når jeg åbnede hårdt op, ville det gå hurtigt. Og da jeg hentede de andre, var det nærmest som om, de stod stille. Men jeg skulle også holde sammen på orienteringen og komme helt i mål uden at lave fejl, siger Maja Alm.

Hun fortæller, at hun på vej mod første post tvivlede på sine chancer:

- Jeg tror, jeg var lidt stresset og var langt efter de andre. Men da jeg kom ud i parken på den sidste halvdel af banen og kunne se de andre, var det bare med at trykke på. Og så henter jeg dem et stykke før mål og orienterer godt hele vejen i mål. Det var helt fantastisk, siger Maja Alm.