Maja drømmer om en plads i top-10 til VM

12. oktober slider verdens bedste triatleter sig igennem en Ironman på Hawaii i håb om at løbe over målstregen, som den første. Maja Stage Nielsen vil kæmpe om at komme blandt verdens 10 bedste.

I Frankfurt Lufthavn venter 31-årige Maja Stage Nielsen på flyet mod San Fransisco. Den amerikanske storby er blot en mellemlanding før den endelige destination. Hawaii.

Maja Stage Nielsen fra Esbjerg er professionel triatlet og deltager i dette års Ironman på Hawaii den 12. oktober. Når hun ankommer til det vulkanske landskab tre uger før, hun skal i konkurrence, er det ikke en tilfældighed.

- Tre uger er lang tid, men jeg skal blandt andet tage højde for tidsforskellen. Det tager tid for kroppen at finde ud af forskellen i timerne. Der er 12 timers forskel på Danmark og Hawaii, og med en tommelfingerregel plejer jeg at sige, at kroppen skal bruge et døgn for hver times forskel på at vende sig til tiden, siger triatleten.

Hun tilføjer også, at træning i konkurrenceterrænet betyder meget for hende. Hun vil ikke stresse i dagene op til konkurrencedagen, og derfor flyver hun afsted mod Hawaii allerede søndag. En anden vigtig faktor for Maja Stage Nielsen er varmen, der er på ø-gruppen i Stillehavet. Den høje luftfugtighed kræver tilvænning, før kroppen skal præstere sit ypperste.

Triatleten fra Esbjerg skal i anden disciplin tilbagelægge 180 kilometers cykling. Foto: Club La Santa, Ironman Lanzarote

Jeg håber virkelig, at tredje gang bliver lykkens gang for mig. Maja Stage Nielsen, triatlet

VM-billetten i hus

For professionelle triatleter forlanges en kvalifikation, før deltagelsen i det krævende stævne. I de københavnske gader tilbage i august løb Maja Stage Nielsen sig til en tredjeplads i Ironman Copenhagen, og det sikrede hende VM-billetten.

- I København følte jeg ikke, det var min bedste præstation, så det var en kæmpeglæde og stor lettelse, at jeg kvalificerede mig til Hawaii. Det var en kæmpe forløsning, og nu vil jeg virkelig gerne udnytte den chance, siger hun.

Det er tredje gang, at Maja Stage Nielsen flyver mod Hawaii for at deltage i verdensmesterskabet i triatlon, hvor hun de to forrige år er endt som den bedste dansker. Hun drømmer om at komme ind på en plads blandt verdens 10 bedste kvindelige triatleter.

- Top-10 er den gyldne grænse, så nu hvor jeg er med for tredje gang, så håber jeg virkelig, at tredje gang bliver lykkens gang for mig, siger hun.

I 2017 debuterede Maja Stage Nielsen til VM på Hawaii. Foto: Jesper Grønnemark

Konkurrencedagen

De vante omgivelser i vulkanlandskabet får Maja Stage Nielsen til at føle sig hjemme. Med de to forrige VM på Hawaii og kendskabet til ruten, der hvert år er den samme, giver det den 31-årige eliteudøver mere ro.

I dagene op til konkurrencedagen og på selve dagen lader Maja Stage Nielsen mentalt op.

- Jeg sørger for at få sovet og spist godt. Jeg tjekker også, at min cykel er klar til dagen, for det er dumt at have mekaniske problemer fra start, siger triatleten.

Den 12. oktober begynder konkurrencen 06.30. Maja Stage Nielsen står op tre timer før for at spise morgenmad. Ris med lidt æg og kanel. Hun bruger også timerne på at tage det rigtige udstyr på. Deltagerne skal fra startskuddet lyder, til mållinjen passeres, have en konkurrencedragt på. Under svømmeturen har Maja Stage Nielsen yderligere en dragt på, mens hun også skal huske et par strømper og en kasket til løbeturen og en cykelhjelm, når hun kaster sig op på cyklen og suser af sted.

- Det er vigtigt, at jeg ikke har for mange genstande, jeg skal forholde mig til, når adrenalinen pumper, siger hun og giver vejrforholdene en afgørende betydning under konkurrencen.

Triathlon Distancen på en Ironman: Svømning: 3,8 kilometer Cykling: 180 kilometer Løb: 42,2 kilometer Den første Ironman blev afholdt i 1978. Se mere

En golfpige på landsholdet

Svømning, cykling og løb i samme disciplin har ikke altid været Maja Stage Nielsens foretrukne sport. I hendes teenageår svang hun golfkøllerne sammen med resten af det danske landshold i golf. Da triatleten fra Esbjerg blev student, drog hun mod Club La Santa for at være golfinstruktør, hvor hun i stedet fik øjnene op for triatlondisciplinerne.

Efter hårde år med golfen fik Maja Stage Nielsen belønning for træningen med løb, cykling og svømning, og hun har nu kæmpet sig op blandt de bedste danske triatlonudøvere.

En verden med sporten i fokus har også en bagside. Familiearrangementer og hyggestunder med vennerne må hun give afkald på.

- Selvfølgelig oplever jeg afsavn, men jeg vil ikke bytte min måde at leve på for noget. Jeg bruger Facetime meget, og så kan jeg godt være med til en fødselsdag, selvom jeg egentlig ikke er der fysisk, siger Maja Stage Nielsen.

En anden succesfuld triatlet fra Esbjerg, Camilla Pedersen, har også kvalificeret sig til VM på Hawaii.

Maja Stage Nielsen har i sine teeanageår været på det danske landshold i golf. Foto: Privatfoto

