Maja er mere tryg ved slanger end ved mennesker

Maja Seest Paulsen lider af svær angst. Det gør det svært at tage en uddannelse. Men en plads på Gladfondens Fagskole, har givet hende en mulighed

Maja Seest Paulsen er 21 år, bor i Ribe og lige nu i gang med at tage en uddannelse.

Det er der ikke noget ualmindeligt i.

Men Maja er ikke helt som andre unge. Hun tager sin uddanelse PÅ GLAD Fondens fagskole i Esbjerg. Her er hun i gang med 2. år på en 3-årig STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - på dyrepasserlinjen.

Maja Lider af svær angst og kan derfor ikke gennemføre en almindelig uddannelse som andre unge.

- Min angst begyndte allerede, da jeg var 11-12 år i forbindelse med skoleskift og mobning, fortæller Maja.

Som 15 årig blev hun diagnosticeret med flere forskellige former for angst bl.a social angst.

Angst og uddannelse

Gennem sin kontaktperson opdagede hun Glad Zoo i Lintrup, som hjælper unge med særlige udfordringer til at få en uddannelse.

Nu går hun på Glad Fagskolen i Esbjerg sammen med andre unge med særlige udfordringer, for at blive klar til et rigtigt arbejdsliv.

Det er tydeligt at se, at Maja er helt tryg, når hun bevæger sig rundt mellem slanger og krybdyr, mens hun stille og roligt passer sine småopgaver. Opgaver, som for mange ville virke simple, men for Maja er en grænse, hun hver dag skal overskride.

Dyr giver Maja tryghed

Det er ikke dyrene som gør hende nervøs, tværtimod. Det er kontakten med andre mennesker, som er grænseoverskridende.

- Jeg har det bedre med dyr, end jeg har det med mennesker, siger Maja - man ved jo aldrig, hvad mennesker kan finde på at sige eller spørge om, konstaterer hun.

Det giver mig en stor tryghed at være sammn med dyrene Maja Paulsen, STU-elev, Glad Zoo

Maja er bedre til at aflæse dyr end mennesker, men her i Glad Zoo tvinges hun gennem sit daglige arbejde til at møde - og ikke mindst tale med - andre elever og parkens gæster. Det har hjulpet. I løbet af den tid hun har været i Glad Zoo, er hun blevet bedre til at styre sin angst.

- Herude får jeg altid hjælp og støtte, hvis noget går galt, eller jeg har brug for at snakke om noget, siger Maja til TV SYD.

Majas store drøm er at blive rigtig uddannet dyrepasser.