Maja vinder guld ved VM – igen

For fjerde gang vandt orienteringsløberen Maja Alm fra Haderslev i dag VM-guld i sprintdisciplinen ved VM.

Orienteringsløberen Maja Alm gjorde det igen-igen, da hun lørdag vandt sit fjerde verdensmesterskab i den knapt fire kilometer lange sprintdisciplin ved VM i orienteringsløb i Letlands hovedstad, Riga.

Det er første gang nogensinde, det lykkes en løber at tage fire VM-guldmedaljer i træk på den hurtigste distance, og Maja Alm var da også nærmest euforisk af glæde, da hun løb sejren hjem lørdag eftermiddag.

Det er lidt som en drøm, og det er ikke helt gået op for mig endnu, at det er lykkedes. Maja Alm, orienteringsløber, Haderslev

- Det er lidt som en drøm, og det er ikke helt gået op for mig endnu, at det er lykkedes. Det har været et sindssygt forløb i den seneste tid, hvor jeg har været skadet. Så jeg har slet ikke tænkt over, at jeg kunne vinde igen, og nu er det helt uvirkeligt, at det er lykkedes, siger Maja Alm efter sejren.

Sprintdistancen blev løbet gennem de snævre gyder i Rigas gamle middelalderkvarter, og selvom Maja Alm var lidt bagefter de øvrige favoritter på de første mellemtider, så lykkedes det hende at indsamle distancens 17 poster og slutte af i en stærk tid hen over våde brosten. Maja Alm kom i mål 15 sekunder hurtigere end svenske Tove Alexandersson, som kom ind på andenpladsen.

- Det var en rigtig, rigtig fed bane med mange spærringer, så vi kunne ikke forberede os. Det var ret "tricky", og man skulle være på forkant hele tiden og have læst de der spærringer på forhånd. Og så måtte jeg løbe stærkt, når der var tid til det, sagde Maja Alm efter sejren.

Imponerende CV

VM-guldet er Maja Alms syvende VM-guldmedalje. Tre af disse er vundet på strafet-distancer. Herudover har hun en række sølv- og bronzemedaljer fra VM på CV’et. I 2017 vandt hun hele tre VM-medaljer, og hun vandt desuden to guldmedaljer ved World Games, som er det uofficielle OL for sportsgrene, der ikke deltager ved OL. De mange medaljer blev i marts 2018 hædret af Dansk Orienterings-Forbund, som kårede hende til ”Årets Løber 2017”.

Næste gang, Maja Alm skal i ilden, er søndag, hvor hun skal løbe med om medaljerne i kvindernes sprint-stafet.