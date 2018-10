Majas første barn kommer til verden på hendes egen arbejdsplads

Fordelen er, at kollegerne får mulighed for at se den nyfødte med det samme.

Når Maja Holmager Tobiesen i midten af oktober smider barselstasken over skulderen og tager mod sygehuset for at føde sit første barn, er der en god chance for, at hun møder et kendt ansigt.

30-årige Maja, som seerne i øjeblikket kan følge i ’Vores Sygehus’ på TV SYD, arbejder på Sydvestjysk Sygehus og skal føde på sin egen arbejdsplads.

- Jeg forestiller mig, at jeg står i en sårbar og ret presset situation, så jeg tænker ikke så meget over, hvem der står i den anden ende og tager imod mit barn, siger hun.

- Jeg er sikker på, at mine kolleger er professionelle og kan se ud over, at jeg er en del af medarbejderstaben.

Maja Holmager Tobiesen er gået på barsel og venter i øjeblikket utålmodigt på, at fødslen går i gang. Hun her termin 14. oktober. Foto: Privatfoto/TV SYD

Maja er lægesekretær på den Fælles Akutmodtagelse, hvor personalet modtager og behandler patienter, der er kommet til skade eller er syge og har akut brug for hjælp.

Hendes kontakt til fødegangen i det daglige er sparsom og begrænser sig til et telefonopkald i ny og næ. Heldigvis, mener hun, når nu hun inden længe skal igennem en fødsel netop der.

- Jeg kender ikke personalet på fødegangen - og de kender ikke mig. Hvis jeg arbejdede i den gynækologiske del af huset, ville jeg nok tænke anderledes og måske overveje et andet fødested, siger hun.

- Man får ikke specielle goder, fordi man er ansat

Det er dog ikke en helt uvant situation for den unge esbjergenser at være patient, det samme sted som hun befinder sig i 37 af ugens timer.

TV SYD var med, da Maja for nylig blev opereret for en indeklemt sene i håndleddet, og du kan se et klip fra operationen øverst i artiklen.

Hun har også prøvet at være indlagt på sygehuset. Efter en ferie, hvor hun fik raget en slem omgang mavevirus til sig, måtte hun overnatte i en hospitalsseng, mens kollegerne fik bragt hendes væskebalance i orden igen.

Det var ikke rart, husker hun.

- Men de var professionelle og hjalp mig, som de ville have hjulpet en hvilken som helst anden patient. Man får ikke specielle goder, fordi man er ansat, siger hun.

Travlhed holder hende på tæerne

Maja har været ansat på Sydvestjysk Sygehus i seks år. Hun går på arbejde for at gøre patienterne glade og tilfredse. Det er det vigtigste, mener hun.

Hun trives godt med uforudsigeligheden i jobbet, og for hende er en arbejdsdag ekstra god, når den er travl. Det holder hende på tæerne.

Travlt er der ofte - og særligt om vinteren, når den første sne har gjort fortove og veje glatte. Så vælter patienterne typisk ind, fordi de falder og slår arme og ben.

- Det er ikke pænt at sige, men vi lever af, at folk er syge eller kommer til skade. Det ønsker vi selvfølgelig ikke for nogen, men de travle og dermed vilde dage er faktisk de ”fede” for os, siger hun.

- Det giver en stor tilfredsstillelse, når vi kan få det hele til at hænge sammen, og patienterne går herfra med et smil på læben, selvom de har haft en træls oplevelse.

Maja Holmager Tobiesen kan godt lide, når der er travlt på den Fælles Akutmodtagelse, hvor hun arbejder som lægesekretær. Foto: Frank Blauenfeldt/TV SYD

Kollegerne skal møde baby med det samme

Forhåbentlig er der ingen sne i oktober, når Maja skal føde. I hvert fald håber hun, at kollegerne i afdelingen har tid til at møde hendes nyfødte søn.

Hun har nemlig planer om at vise vidunderet frem, inden hun smider hospitalstøjet og forlader sygehuset, hvor både første- og flergangsfødende føder ambulant og derfor bliver udskrevet inden for 24 timer, hvis både mor og barn og sunde og raske.

- Alle mine kolleger er meget interesseret i, hvordan det går - og hvordan jeg har det. Så jeg tænker, at jeg lige stikker hovedet forbi afdelingen og tager den lille med, når jeg alligevel er på sygehuset et døgns tid efter fødslen, siger hun.