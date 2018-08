Malene havde indbrud, mens hun sad i haven

Vinduer og døre står åbne i sommervarmen – og det gør livet let for indbrudstyve. Lås døre og luk vinduer, selvom du er hjemme, lyder rådet fra politiet.

Sønderborg var den mest indbrudsplagede sønderjyske kommune i første halvdel af 2018. Uden sammenligning. Det fik Malene Hentze Villadsen fra Sønderborg at føle for knap to uger siden.

Husk at låse døren, både når du går ud af huset, men også, når du er hjemme. Malene Hentze Villadsen, Sønderborg

Natten til søndag den 23. juli sad hun med sin mand og et vennepar ude i haven til sent. Bagefter låste de hoveddøren og gik i seng uden at tænke mere over det.

- Mandag aften skal vi så ud at spise, og jeg vil tage min taske, som hænger på trappegelænderet, lige når man kommer ind ad døren. Og så er alle mine tre tasker væk, fortæller Malene Hentze Villadsen til TV SYD.

- Det var rimeligt ubehageligt, fordi mine nøgler var i, så vi måtte ringe efter en låsesmed. Vi kunne heller ikke have bilen stående i indkørslen, fordi man i dag bare klikker på nøglen, hvorefter bilen jo bagefter står og blinker til én, fortsætter hun.

Politiet: Lås døre og vinduer Man skal tænke sig om her i varmen og ikke lade døre og vinduer stå åbne, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er god grund til at låse døre og lukke vinduer, når og hvis man sidder ude i haven eller på terrassen. Forsikringsmæssigt får man ikke erstattet tyveri af kontanter, smykker og Ipads, hvis døre og vinduer står åbent, fortæller Christian Østergård, specialkonsulent i kriminalpræventivt sekretariat, til TV SYD.

Malene og hendes mand læste efterfølgende i avisen, at der i området har været flere indbrud af samme karakter.

- Så vi tænker, at personen (indbrudstyven, red.) har stået og kigget over hækken, hvor man kan se ned i vores have. Der kunne man se, hvornår vi alle sammen var der, og hvornår nogen gik på toilettet.

Følelsen af at der har været indbrudstyve i hjemmet, endda når man selv er hjemme, er ifølge Malene Villadsen ikke nogen rar oplevelse.

- Det var rimeligt ubehageligt. Vi har også en datter, der har noget angst. Så det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang. Det er ikke særligt rart, når nogen går ind i ens hus, og man skal være på vagt hele tiden, siger Malene Hentze Villadsen, som har et godt råd til os alle:

- Husk at låse døren, både når du går ud af huset, men også, når du er hjemme.

Antallet af indbrud er tårnhøjt i Sønderborg

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er Sønderborg den mest indbrudsplagede kommune i Sønderjylland. Og i hele Syd- og Sønderjylland kun overgået af Vejle (323 stk) i antallet af indbrud i beboelse.

I første halvdel af 2018 er der begået 296 indbrud i Sønderborg. Til sammenligning ser tallene for de tre andre sønderjyske kommuner sådan ud:

Haderslev: 75

Aabenraa: 79

Tønder: 67

Sønderborg har samtidig oplevet en voldsom stigning på hele 113 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der var 139 indbrud i årets første seks måneder.