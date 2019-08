To ambitiøse 12-årige: Malte og Leonard bruger sommerferien på klassisk musik

Malte Brix Frandsen og Leonard Bierbaum er begge 12 år og har i flere år brugt en uge af deres sommerferie på klassisk musik.

I denne uge indtager klassiske instrumenter lokalerne på Askov Højskole, hvor det årlige sommerstævne for orkestermusik afholdes.

Sommerstævnet er populært og tiltrækker alle aldre. I år deltager 270 i det ugelange stævne.

- Man bruger hjerne, arme og ben på klassisk musik

12-årige Leonard Bierbaum spiller på kontrabas, mens den jævnaldrende Malte Brix Frandsen stryger buen over strengene på sin cello.

De to drenge er med til sommerstævnet, fordi de elsker den klassiske musik.

- Det er rigtig skønt, fortæller Leonard Bierbaum.

Han er ikke i tvivl om, at han foretrækker sin at spille musik på sin kontrabas fremfor at finde klassiske værker på computeren og lytte til dem.

- Man bruger sin hjerne og hele sin krop til at lave klassisk musik med, i stedet for at man bare sidder derhjemme og trykker på nogle knapper på en computer, forklarer Leonard.

Trompeten var drømmen - men mor ku' ikke finde en lærer

Malte Brix Frandsens unge alder sætter ikke en stopper for at have store ambitioner for sit talent.

- Jeg vil gerne blive professionel cellist, konstaterer Malte Brix Frandsen, som allerede har vundet flere priser for sit cellospil.

Det var dog ikke celloen, Malte Brix Frandsen fik øjnene op for først. Han ville helst have spillet på trompet, men sådan blev det ikke.

- Min mor kunne ikke finde en trompetlærer, så derfor bildte hun mig ind, at jeg gerne ville spille cello. Og så synes jeg også, det er sjovt, forklarer Malte Brix Frandsen.

De giver gratis koncert

Det er Dansk Amatørorkester Samvirke der arrangerer sommerstævnet. Udover 270 deltagere er der også inviteret fem dirigenter og 13 instruktører.

I dag og lørdag kulminerer ugens arbejde med en række koncerter i højskolens festsal. Der er gratis adgang for publikum.